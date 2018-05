Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep joaca, astazi, finala turneului de la Roma, impotriva Elinei Svitolina, care a invins-o anul trecut in aceeși competiție și in aceeași faza. Actualul loc 1 mondial joaca cea de-a treizecea finala din cariera, dar nu ar fi putut ajunge aici fara ajutorul unui milionar din orașul sau natal,…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 3.351.729 dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-4, pe rusoaica Maria Sarapova, intr-o partida disputata sambata la Foro Italico.

- Caroline Garcia a avansat in "sferturi" dupa victoria reușita in fața americancei Sloane Stephens (10 WTA), scor 6-1, 7-6. Simona Halep s-a calificat automat in sferurile de finala dupa ce Madison Keys, adversara sa din "optimi", s-a retras inainte de startul meciului. Simona Halep…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Kristyna Pliskova (26 de ani, 94 WTA ) vor juca miercuri in optimile de finala de la Madrid, in primul meci al zilei de pe arena Manolo Santana, de la ora 13:00. Liderul WTA a defilat pana in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Madrid. Organizatorii…

- Sloane Stephens, cap de serie 13, a castigat sambata turneul WTA de la Miami, dotat cu premii de 7,972 milioane dolari, dupa ce a invins-o in finala pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie 6, cu 7-6 (5), 6-1. Stephens, campioana de la US Open, s-a impus dupa o ora si 31 de minute si a castigat al 6-lea…

- Daria Kasatkina s-a calificat in finala turneului de la Indian Wells. Rusoaica a invins-o in trei seturi (4-6, 6-4, 7-5) pe americanca Venus Williams (37 de ani, locul 8 WTA). Daria Kasatkina (20 de ani, locul 19 WTA) bifeaza astfel a doua ei finala din 2018. Pe prima a disputat-o in februarie, la…

- LIVE TEXT Simona Halep – Petra Martic, in sferturi la Indian Wells. Se joaca miercuri, de la ora 20.00. In sferturile de finala de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea croata Petra Martic (27 de ani, 51 WTA). Partida dintre Simona Halep și Petra Martic a fost programata de catre…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…