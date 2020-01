Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Artemon Apostu-Efremov, cooptat in acest an in staful Simonei Halep, i-a acordat jucatoarei romane o nota aproape de 10 dupa evolutia din meciul cu belgianca Elise Mertens, din optimi, de la Australian Open."I-as acorda o nota aproape de 10. Ar fi fost un 10 clar fara acele doua…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) e in sferturile de finala de la Australian Open 2020 grație victoriei cu Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4. Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a vorbit despre victoria cu Elise Mertens și despre momentul care a decis soarta partidei. …

- Presa internaționala a reacționat imediat dupa victoria Simonei Halep de la Australian Open, in fața lui Elise Mertens și calificarea in sferturile turneului, potrivit Mediafax.Victoria in doua seturi a fost fundamentata pe un joc solid și foarte spectaculos al jucatoarei noastre, sunt concluziile…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open 2020. In runda urmatoare va da peste Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA). (Detalii AICI) La conferința de presa de dupa meci, Simona Halep a…

- Darren Cahill a vorbit despre meciul pe care Simona Halep îl va juca împotriva lui Elise Mertens, jucatoarea în vârsta de 24 de ani care ocupa locul 17 în clasamentul WTA, scrie Mediafax.Antrenorul a declarat ca fostul lider mondial este bine din toate punctele de vedere…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep va juca in optimile de finala cu invingatoarea meciului dintre belgianca Elise Mertens (17 WTA) și americanca Cici Bellis (600 WTA).…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA), lauda munca organizatorilor de la Australian Open. Partida dintre Simona Halep și Yulia Putintseva, din turul III de la Australian Open, va avea loc sambata dimineața, la ora 03:30, in direct pe Eurosport 1 Ediția din 2020 de la Australian…

- Simona Halep a luat parte la conferința de presa premergatoare debutului la Australian Open. Sportiva și-a amintit de finala disputata in 2018, impotriva lui Caroline Wozniacki.La conferința de presa premergatoare debutului Simonei Halep la Australian Open, romanca a vorbit despre finala din…