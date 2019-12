Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani) a fost desemnata cea mai buna jucatoare la Gala Tenisului Romanesc 2019. In finalul discursului de mulțumire, campioana de la Wimbledon a cerut o fotografie speciala pe scena. Simona a invitat pe scena oamenii care au contribuit la ascensiunea sa, oficiali ai Federației Romane…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a explicat de ce a ales Simona Halep sa se antreneze la Dubai in aceasta perioada și spune ca performanțele ei in sezonul urmator depind de starea sa fizica. Țiriac a spus ca Simona Halep s-a dus in Dubai pentru ca inRomania nu sunt terenuri pe care…

- Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, a oferit detalii despre cantonamentul Simonei Halep din Dubai și a menționat motivul pentru care se antreneaza acolo. Acesta a spus ca Simona este imprevizibila, fiind în stare sa câștige toate turneele de Grand Slam, dar și sa fie…

- Simona Halep boicoteaza Fed Cup, deoarece este nemulțumita de noul format al competiției. Astfel, sportiva nu va participa la duelurile pe care Romania le are de jucat impotriva Rusiei.Simona Halep a decis sa boicoteze Fed Cup. Anuntul a fost facut de Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis,…

- Simona Halep a decis sa boicoteze Fed Cup. Anuntul a fost facut de Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, care a si explicat de ce campioana de la Wimbledon de ce a luat aceasta hotarare. "Simona mi-a zis ca nu vrea sa vina sa joace la Fed Cup pentru ca se concentreaza pe Jocurile…

- Simona Halep și Toni Iuruc au stabilit data nunții. Iar marele eveniment va avea loc anul viitor. Astfel, anul 2020 va fi unul plin pentru jucatoarea de tenis care și-a propus sa caștige un nou turneu de Grand Slam, sa cucereasca o medalie la Jourile Olimpice de la Tokyo și, bineințeles, sa se casatoreasca.…

- Simona Halep si-a luat iubitul, pe Toni Iuruc, si au fugit intr-un loc in care nimeni sa nu ii recunoasca si sa se bucure minunile naturii. Dupa postarile de pe retelele de socializare, Simona Halep pare foarte fericita, dar si nerabdatoare sa o ia de la capat, alaturi de Darren Cahill. "S-a…

- Simona Halep a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc, barbatul cu care s-a afișat imediat dupa triumful de la Wimbledon. Imediat ce sportiva a acceptat cererea in casatorie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au apucat sa se ocupe de organizarea nunții. "Se vor casatori, la anul, in luna septembrie,…