- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in finala turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa ce a invins-o, duminica, pe Aryna Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4. Finala dintre Simona Halep si olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, va avea loc, duminica, de la ora 21.00.

- Aflata pentru al doilea an consecutiv in ultimul act al turneului "Premier 5" de la Cincinnati, Simona Halep (1 WTA) va lupta pentru trofeu cu olandeza Kiki Bertens (17 WTA). Finala competiției din Ohio este programata de la ora 21:00 (ora Romaniei) și va fi transmisa in direct pe Digi Sport 2 și LiveText…

- Simona Halep va juca in finala de la Cincinnati cu Kiki Bertens, locul 17 WTA, duminica, de la ora 21:00. Olandeza a avut un moment de cumpana in viata, in 2015. A efectuat mai multe analize din cauza unei umflaturi in zona gatului si mult timp nu a stiut daca afectiunea e de...

- Kiki Bertens (17 WTA) s-a calificat in aceasta seara in finala turneului de la Cincinnati, dupa victoria in trei seturi reușita in fața Petrei Kvitova (6 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-2. In cea de-a doua semifinala, Simona Halep o va infrunta pe Aryna Sabalenka (20 de ani, 34 WTA). Duelul va fi liveTEXT pe…

- SIMONA HALEP - ALINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Sabalenka a castigat meciul intr-o ora si 16 minute. Semifinala Halep – Sabalenka este programata astazi, pe terenul central, dupa ora 23.00. Inaintea acestei confruntari, pe acelasi teren se vor disputa doua meciuri: Petra…

- Simona Halep (1 WTA), principala favorita, va debuta la turneul Premier 5 de la Cincinnati (SUA) in noaptea de miercuri spre joi, direct in turul secund, acolo unde o va intalni pe australianca de origine croata Ajla Tomljanovic (locul 58 WTA). Meciul este programat de la ora 02:00 (ora Romaniei), fiind…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca in turul doi al turneului de la Cincinnati, SUA, cu australianca Ajla Tomljanovic, locul 58 WTA. Meciul se va disputa miercuri, organizatorii urmand sa anunțe ora de disputare. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. Simona Halep a avut liber…

- SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Dupa un meci senzațional contra franțuzoaicei Caroline Garcia, in sferturile de finala, liderul mondial nu are prea mult timp de odihna. Pentru ca organizatorii au decis sa o mute din sesiunea de seara in cea de zi pentru partida…