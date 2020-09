Stiri pe aceeasi tema

- Halep, 28 ani, locul 2 mondial, joaca luni impotriva Karolinei Pliskova, 28 de ani, 4 WTA, a treia sa finala la Roma, dupa ce in 2017 si 2018 a fost invinsa in ultimul act de ucraineanca Elina Svitolina.Partida este transmisa de Digi Sport 1, de la ora 15.30.Simona Halep s-a calificat, duminica, in…

- Simona Halep a trecut in semifinale, duminica, de Garbine Muguruza, scor 6-3, 4-6, 6-4. "Muguruza este o jucatoare foarte, foarte dificila. Este intotdeauna o senzație placuta sa caștigi impotriva ei. Știu ca am avut multe șanse sa inchid mai rapid meciul, poate chiar și mai ușor, dar ea nu…

- Karolina Pliskova (28 de ani, 4 WTA) va fi adversara Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA) din finala turneului de la Roma. Cehoaica a invins-o in doua seturi pe compatrioata Marketa Vondrousova (21 de ani, 19 WTA), scor 6-2, 6-4, dupa o ora și 22 de minute de joc. Finala de la Roma dintre Halep și Pliskova…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și Garbine Muguruza (26 de ani, 17 WTA) se infrunta duminica, de la ora 13:00, in prima semifinala feminina de la Roma. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. In cealalta semifinala de la Roma, Karolina Pliskova (28 de…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și kazaha Yulia Putintseva (25 de ani, 30 WTA) se infrunta sambata, de la ora 13:00, in sferturile de finala ale turneului Premier 5 de la Roma. Meciul dintre Simona Halep și Yulia Putintseva poate fi urmarit liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct la TV pe…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și ucraineanca Dayana Yastremska (20 de ani, 29 WTA) se infrunta azi, dupa ora 14:00, in optimile de finala ale turneului Premier 5 de la Roma. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. ...

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu o va intalni pe compatrioata sa Simona Halep in semifinalele turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o sambata pe spaniola Sara Sorribes Tormo, cu 6-2, 4-6, 6-2, intr-un meci din sferturile de finala. Begu…

- CS Mioveni și Rapid București se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in etapa #3 a play-off-ului pentru promovare din Liga 2. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. ...