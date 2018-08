Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a parasit US Open din primul tur și a intrat in istoria turneului din SUA. Sportiva noastra a devenit primul cap de serie numarul unu din istoria competiției care e eliminata in primul tur. Halep a mers plina de incredere la New York, dupa victoria de la Rogers Cup și finala de…

- La fel ca anul trecut, Simona Halep nu e putut trece de primul tur la US Open! De data aceasta, liderul mondial a fost eliminat de locul 44 WTA, Kaia Kanepi. A fost 6-2, 6-4 pentru jucatoarea din Estonia. Anul trecut, Halep a pierdut tot in primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, in fata Mariei Sarapova.știre…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul 1 mondial si principala favorita, o va infrunta pe estoniana Kaia Kanepi in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York.

- Tragerea la sorți a tabloului de la US Open este astazi. Martina Navratilova: ”Simona Halep este cea mai in forma jucatoare care va evolua la US Open”. Parcursul din ultimele doua saptamani confirma teoria lansata de liderul WTA, anume ca joaca tenisul cel mai bun al carierei. ”Simona Halep și-a cimentat…

- Simona Halep a abordat al treilea Grand Slam al anului din postura de lider mondial, venind dupa triumful de la French Open. Din pacate, n-a reusit sa-si egaleze nici macar parcursul de anul trecut de la All-England Club, cand a atins sferturile.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) este cap de serie numarul 1 la Wimbledon și a șasea favorita in opinia bookmaker-ilor. Un algoritm creat de britanicii de la The Telegraf nu ii da șanse...

- Simona Halep a adunat in jur de 20.000 de oameni pe Arena Naționala, acolo unde le-a prezentat celor prezenți o replica a trofeului caștigat la Roland Garros. Campioana noastra a avut parte și de o surpriza