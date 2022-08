Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. In optimile competiției, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, (locul 21 WTA), scor 6-2, 7-5. Meciul a…

- Simona Halep, locul 15 mondial, joaca miercuri in turul doi la Toronto, turneu din Canada, cu premii in valoare de 2.527.250 de dolari. Halep va evolua contra chinezoaicei Shuai Zhang, locul 45 mondial.Partida este a doua de pe terenul al doilea, fiind programata dupa meciul dintre Elena Ribakina si…

- Simona Halep, locul 16 WTA. si cap de serie numarul 3, va juca, miercuri, in optimile turneului de la Washington. Halep va juca impotriva rusoaicei Anna Kalinskaia, numarul 71 mondial, in al doilea meci de pe terenul central, partida urmand sa inceapa in jurul orei 22.00.

- Favorita 4 la All England Club, Paula Badosa a cedat de-o maniera categorica meciul cu Simona Halep. Iberica a caștigat doar trei gameuri (1-6, 2-6), fiind eliminata din optimile de la Wimbledon dupa doar 59 de minute.

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului feminin de tenis de la Bad Homburg, din Germania, acuzand o accidentare la gat. Meciul cu canadianca de origine romana Bianca Andreescu trebuia sa se dispute vineri, 24 iunie. In finala de sambata, 25 iunie, programata de la ora 14:30, Bianca Andreescu…

- Meciurile celor doua tenismene sunt programate la ora 13.00, noteaza News.ro.Halep, locul 20 WTA si favorita 2, si Sorana Cirstea, numarul 36 mondial si cap de serie 6, vor evolua duminica in semifinalele turneului de la Birmingham, dupa ce meciurile au fost amanate, sambata, din cauza vremii, conform…

- CS Minaur joaca acum meciul tur cu Naerbo in finala European Cup, in Norvegia. Meciul decocamdata a inceput de cateva minute, scorul e 2-1, Minaur joaca bine in acest inceput de meci. Minaur vine la acest meeci dupa o victorie senzaționala impotriva Stelei București, victorie care a facut-o pe Minaur…