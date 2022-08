Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4,…

- Simona Halep (15 WTA) a invins-o in minimum de seturi pe chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 45 WTA), scor 6-4, 6-2, intr-un meci din turul II al turneului de la Toronto și astfel s-a calificat in optimile de finala. Simona a dominat autoritar un inceput destul de ciudat de meci, in care Shuai Zhang…

- Perechea Monica Niculescu (Romania) / Vivian Heisen (Germania) s-a calificat in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul intai, romanca si partenera sa…

- Romania are o reprezentanta in semifinalele turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii de 203.024 de euro. Este vorba desare Irina Begu (31 ani, 45 WTA). Sportiva noastra, a sasea favorita, a invins-o vineri seara, in sferturi, pe frantuzoaica Diane Parry, cu 6-1, 6-3, dupa o ora si 45 de minute.…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 16) va evolua astazi in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, cu iberica Paula Badosa (locul 4 WTA si favorita 4). Meciul dintre Halep si Badosa va fi al doilea pe terenul central, dupa partida de simplu masculin dintre Brandon Nakashima…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie 16) va evolua, sambata, contra polonezei Magdalena Frec, (locul 92 WTA) in turul trei la turneul de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Meciul romancei va fi al treilea de pe terenul doi. Partidele de pe terenul doi incep la ora 13.00. Simona…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) joaca impotriva lui Harriet Dart (25 de ani, 106 WTA), in optimile turneului din Birmingham, dupa ora 17:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2. Sorana Cirstea (32 de ani, 36 WTA) s-a calificat in „sferuri”, dupa victoria cu Aleksandra Krunic…