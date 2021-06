Stiri pe aceeasi tema

- De acum este oficial: Simona Halep nu va fi prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo, accidentarea de la gamba împiedicând-o sa fie în Japonia. Campioana en-titre de la Wimbledon a postat pe rețelele sociale un mesaj în care-și exprima dezamagirea pentru ratarea unui asemenea…

- Simona Halep a fost detronata de Sorana Cirstea. Sorana Cirstea a strans pana in prezent 926 de puncte iar, in ierarhia pentru Turneul Campioanelor, ea se afla pe locul 23, cu o poziție in fața Simonei Halep, care se afla pe locul 24. Simona Halep, detronata de Sorana Cirstea Sorana Cirstea a invins-o…

- Accidentarea jucatoarei constantene de tenis Simona Halep din partida cu Angelique Kerber, din turul doi al turneului WTA de la Roma, este mult mai serioasa decat a parut initial si ar putea sa o scoata din circuit pentru cel putin doua-trei saptamani. Campioana en-titre a competitiei din Cetatea Eterna…

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a abandonat in turul II al turneului de la Roma, in meciul cu nemțoaica Angelique Kerber (33 de ani, 26 WTA), la scorul de 6-1, 3-3. Jucatoarea nostra a ieșit in lacrimi de pe teren, acuzand probleme grave la gamba piciorul stang. Dupa ce fizioterapeut a adus-o…

- Campioana noastra Simona Halep se muta in casa noua din luna iunie. Cand se va intoarce din Franța, jucatoarea de tenis și iubitul ei, Toni Iuruc, vor locui intr-o vila impozanta din cartierul bucureștean Primaverii. Vila in care urmeaza sa se mute a fost achiziționata anul trecut și a trecut... The…

- Simona Halep (Romania, 3 WTA) a reactionat dupa calificarea in optimile turneului de la Madrid! Romanca a avut emotii doar in setul secund cu Zheng, asa cum s-a intamplat si in meciul din primul tur. Halep credea ca va trece fara emoții de Zheng in momentul in care conducea cu set și 3-0, dar chinezoaica…

- Jucatoarea constanteana s a impus in doua seturi in fata sportivei din Spania Sara Torribes Tormo.Simona Halep 3 WTA s a calificat in turul doi al turneului de la Madrid, dupa ce a invins o in runda inaugurala pe jucatoarea din Spania Sara Torribes Tormo 46 WTA .Campioana din Constanta a castigat setul…

- Simona Halep și-a facut un complex rezidențial de lux la mare. De afacere se ocupa fratele și unchiul ei. Campioana a mai facut in trecut și alte investiții in domeniul hotelier. Simona Halep, pusa pe afaceri. Campioana și-a ridicat un complex rezidențial de lux pe malul marii. Imagini cu noua ei afacere…