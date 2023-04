Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a anuntat trimiterea in judecata a 35 de persoane, in dosarul deschis in 2017, care vizeaza CFR Marfa si conducerea acestei institutii de la momentul producerii faptelor. Gruparea a vandut peste 2.400 de vagoane ca fier vechi, desi acestea erau otel si fier vechi special, producand un prejudiciu…

- Pana la 300 de milioane de joburi cu norma intreaga din toata lumea ar putea fi automatizate – o consecința a celui mai nou val de tehnologii care folosesc inteligența artificiala și care au dat naștere unor platforme precum ChatGPT, potrivit economiștilor Goldman Sachs, scrie CNN. Aceștia au prezis…

- Europarlamentarul si liderul REPER Dacian Ciolos a anunțat ca Romania va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski. „Avem azi confirmarea…

- Parcul auto al Romaniei a ajuns pentru prima data in istorie la 10 milioane de vehicule, din care aproape 8 milioane sunt autoturisme, iar restul tractoare, vehicule speciale, motociclete și remorci diverse. Vechimea autovehiculelor aflate in circulație este una foarte mare, trei sferturi avand mai…

- Fermierii vor avea la dispozitie 500 de milioane de lei in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosita in agricultura, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, premierul Nicolae Ciuca. „In ceea ce priveste continuarea programului de ajutor de stat pentru reducerea accizei…

- Un barbat din Adjud, județul Vrancea, a avut parte de un șoc imens. A primit o factura la energie electrica in valoare de 76 de milioane de euro. Din fericire, insa, problema s-a soluționat rapid, iar barbatul va plati doar suma aferenta consumului pe care l-a facut pe parcursul a cinci luni. Barbatul…

- Compania Romgaz anunța ca va plati taxa de solidaritate introdusa de Guvern la finalul anului trecut, fiind vorba despre 906,1 milioane lei, conform bugetului pe 2023. „Cheltuielile cu impozitele și taxele reprezinta 55% din totalul cheltuielilor”, spune Romgaz. „Acestea cuprind cheltuieli cu redevențele…

- Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat, vineri, ca, pana acum, in Romania au fost alocate 565 de milioane euro pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, iar 200 de milioane euro au venit de la parteneri internationali. „Tot acest efort umanitar si de coordonare si raspuns are…