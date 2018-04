Stiri pe aceeasi tema

- In ierarhia WTA anuntata in aceasta dimineata, Simona Halep isi continua hegemonia in clasamentul WTA, cu 8.140 de puncte. Eleva lui Darren Cahill si Andrei Pavel ajunge astfel la saptamana cu numarul 23 in postura de lider WTA. O performanta pentru Romania a inregistrat in saptamana…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Halep are un avans confortabil fata de urmaritoarele sale, iar singura care o poate depasi la Indian Wells este Caroline Wozniacki. Presiunea va fi insa tot pe daneza, care are de aparat mai multe puncte decat Simona la acel turneu. Muguruza, ocupanta locului 3, se afla la aproximativ 2.000…

- Elvețianul Roger Federer a redevenit numarul 1 mondial ATP, dupa ce a trecut de olandezul Robin Haase in sferturile de finala de la Rotterdam, scor 4-6, 6-1, 6-1. Este pentru prima data din 2012 incoace cand Federer ocupa fotoliul de lider mondial, adica dupa 5 ani și 106 zile, scrie gsp.ro.…

- Simona Halep e, din nou, lider mondial! Halep a eliminat-o pe Anastija Sevastova, in numai doua seturi. A fost 6-4, 6-3 pentru Halep, care in sferturile turneului de la Doha o va intalni pe Catherine Bellis, locul 48 WTA, venita din calificari.Halep e primul loc in clasamentul live WTA, asta…

- Detronata de Caroline Wozniacki dupa finala de la Australian Open, Simona Halep poate recastiga statutul de lider mondial al tenisului feminin la turneul de la Doha (Qatar), programat intre 12 si 17 februarie 2018. Tot ce trebuie sa faca Simona e sa obtina o performanta mai buna decat a danezei.

- Simona Halep, locul 1 WTA, a reușit cea mai buna performanța din cariera la Melbourne, reușind sa se califice in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2.Dupa victoria fenomenala in fața Karolinei Pliskova, Simona Halep a scapat de o…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a ajuns de cateva zile la Melbourne si se pregateste intens pentru debutul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam din acest an. Sportiva noastra ii are alaturi de antrenorii Darren Cahill si Andrei Pavel, dar si pe preparatorii fizici Teo Cercel si Stefan…