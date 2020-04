Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a postat un mesaj pe Instagram. "Am aflat cu tristete ca turneul de la Wimbledon nu va mai avea loc in acest an. Finala de anul trecut va ramane una dintre cele mai fericite zile din viata mea. Dar trecem prin ceva mai mare ca tenisul si vestea buna este ca Wimbledonul va reveni…

- Simona Halep a prezentat primele doua "reusite": o portie generoasa de clatite si una de cartofi prajiti. Sportiva a precizat ca si-a intrebat echipa daca are voie inainte sa consume cartofii prajiti! Simona Halep sta in casa. Imagini cu campioana de la Wimbledon, jongland cu hartia igienica…

- Simona Halep a fost surprinsa alaturi de iubitul Toni Iuruc in ipostaze neasteptate. Paparazzii i-au prins pe cei doi indragostiti in timp ce faceau risipa de gesturi tandre, ziua in amiaza mare.

- Simona Halep, 28 de ani, se considera implinita din punct de vedere profesional, dar spune ca in plan personal mai are de așteptat pentru a fi pe deplin realizata. ”Legat de profesie toate mi s-au indeplinit, iar personal o sa o spun, chiar daca vor aparea un milion de articole pe aceasta tema: singurul…

- Simona Halep a iesit invingatoare in finala din Dubai si a oferit si primele declaratii! Ce suma a incasat, cum a sustinut-o iubitul, Toni Iuruc si ce spune tatal ei despre aceasta performanta?

- Simona Halep s-a bucurat alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc, devictoria din Dubai. Simona și Toni s-au fotografiat pe teren, cutrofeul obținut de cea mai buna jucatoare romanca de tenis dintoate timpurile.Cel de-al 20-lea trofeu din cariera l-a primit Simona Halep pentru victoria de sambata, din Dubai.…

- Simona Halep a cucerit trofeul de la Dubai și s-a bucurat pe teren alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc. Halep a obținut o victorie grea impotriva Elenei Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6 (5), dupa care a primit de la organizatori trofeul de la Dubai, al 20-lea trofeu din cariera. Dupa…

- Aflata in Australia, la Melbourne, unde pregateste debutul la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, Simona Halep a postat pe Instagram o imagine cu ea in sala de antrenament, alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc. "Nu uita sa zambesti ldquo;, a fost mesajul Simonei.Numerosi fani ai campioanei…