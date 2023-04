Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, intr-un interviu pentru Tennis Majors, ca nu cere un tratament special in cazul sau, dupa mai multe luni de suspendare provizorie pentru dopaj, ci cere doar sa fie judecata, pentru ca apoi sa aiba sansa de a-si continua cariera. Halep a precizat ca are programata o audiere in…

- Simona Halep a oferit un interviu celor de la Tennis Majors, in care a vorbit despre suspendarea provizorie pentru dopaj și și-a exprimat nemulțumirea fața de intarzierea judecarii cazului sau.

- In așteptarea judecarii cazului de dopaj cu roxadustat, in care e implicata de mai bine de șase luni, Simona Halep (31 de ani) a acordat un amplu interviu site-ului Tennis Majors, prima ei apariție in care vorbește in amanunt despre situația delicata ce o are in prim-plan. Simona Halep a fost suspendata…

- Simona Halep se pregatește de procesul de la tribunalul Sports Resolutions. Tatal jucatoarea de tenis a dezvaluit ca s-a stabilit, in sfarșit, data la care va avea loc audierea. Sportiva din Constanța este suspendata de mai bine de șapte luni, dar nu a mai jucat niciun meci oficial din luna august a…

- Simona Halep (31 de ani, 25 WTA) a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, moartea bunicii sale. „Maia ai fost cea mai puternica femeie pe care am cunoscut-o. Sa ai drum lin spre viața veșnica. Papule, ai grija de ea”, este mesajul trist postat de Simona Halep. Bunicul Simonei Halep, „Papu”, s-a…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, fostul nr. 1 mondial in clasamentul WTA, a invatat la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanta, facand parte din promotia 2010. Tenismena a invatat intr-o clasa cu „valori” locale și naționale, cum ar fi Ana-Maria Sebe, campioana europeana la tenis de…

- Simona Halep mai are de așteptat pana va primi un verdict in cazul in care este acuzata de dopaj. Sportiva din Romania ar fi trebuit sa fie audiata peste doua zile la tribunalul Sports Resolutions, dar a fost informata ca aceasta ședința a fost amanata. Audierea Simonei Halep a fost amanata. Jucatoarea…

- Simona Halep continua sa se pregateasca pentru intoarcerea pe terenul de tenis, deși nu a fost nici macar audiata de tribunalul Sport Resolutions. Sportiva din Romania a postat imagini de la un antrenament inedit. Jucatoarea de tenis s-a pregatit cu un instructor profesionist de box. Simona Halep, antrenament…