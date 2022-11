Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep trebuie sa se pregateasca pentru o lupta de durata, in tribunale, in speranța ca va reuși sa demonstreze ca nu s-a dopat. Un arbitru de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv a dezvaluit ca și in cazul in care jucatoarea din Romania nu va fi gasita vinovata ea nu va mai putea sa joace […] The…

- Simona Halep nu a atacat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv decizia prin care a fost suspendata provizoriu in urma scandalului de dopaj. Motivul? Pana sa ajunga la Lausanne, sportiva din Romania este obligata sa parcurca alți pași. Un judecator TAS a explicat toata procedura. Simona Halep nu a atacat…

- Fost numar unu mondial și dubla caștigatoare de Grand Slam, Simona Halep este suspendata provizoriu pentru prezența de Roxadustat in probele luate la un ultimul Grand Slam al anului. Cel mai probabil nu a existat o premeditare a sportivei in dorința de a-și imbunatați performanțele pe teren, dar acest…

- Simona Halep are puține șanse sa scape de suspendare și de acuzația de doping. Susțin acest lucru tot mai mulți experți și avocați, specialiști in litigii sportive. Și totuși exista o speranța. Una foarte mica. Cristian Jura, membru al Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne,…

Simona Halep, suspendata provizoriu pentru dopaj, a coborat pe locul 10 in clasamentul WTA, conform ierarhiei pe care a anuntat-o, luni, forul mondial, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro

- Suspendata provizoriu pentru dopaj (dupa ce a picat un test la US Open 2022), Simona Halep se menține inca in TOP 10 WTA, conform clasamentului dat publicitații in aceasta dimineața. Cu 2661 de puncte acumulate, Simona a coborat un loc in ierarhia mondiala, ea aflandu-se acum pe 10. Citește și: Simona…

- Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a anunțat vineri ca Simona Halep a fost suspendata provizoriu dupa ce a picat un test antidoping la US Open 2022. Cristian Jura, arbitrul in cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, a explicat cum se poate apara fosta lidera WTA dupa ce a fost testata…

- Simona Halep a anunțat ca a fost suspendata de catre Agenția Internaționala a Integritații in Tenis, dupa ce a fost acuzata de dopaj. Mesajul sportivei i-a luat prin surprindere pe admiratorii sai. Ce a povestit tenismena.