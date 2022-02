Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse a ajuns duminica in ultimul tur al calificarilor la turneul WTA 500 de la Dubai. Aflata pe locul 61 in ierarhia mondiala, sportiva noastra a trecut fara emoții de Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-1, dupa 67 de minute. In urma acestui succes, Ruse conduce cu 4-1 in meciurile directe cu italianca.…

- Simona Halep (30 de ani, locul 22 WTA) si-a aflat adversara din primul tur de la Dubai, turneu de categoria WTA 500, cu premii de 768.680 de dolari. Jucatoarea romana de tenis o va intalni pe americanca Alison Riske (locul 55 mondial, si beneficiara a unui wild card). Halep si Riske s-au mai intalnit…

- Simona Halep a plecat spre Dubai. Fostul lider mondial va lua startul in turneul WTA 500 din Emiratele Arabe Unite ce va incepe pe 14 februarie. Ulterior, Halep va participa și la competiția din Doha, Qatar. Jucatoarea din Constanța a declarat ca ii plac cele doua concursuri și spera sa faca o treaba…

- Simona Halep a pierdut puncte prețioase la Australian Open, ținand cont ca romanca nu și-a putut egala performanța de aul trecut. Simona a picat pe locul 23 WTA in clasamentul live, dar sportiva noastra va incerca sa recupereze punctele pierdute la unul dintre turneele sale preferate. Urmatoarea competiție…

- Simona Halep, relaxare la Melbourne. Fostul lider mondial a reușit sa caștige cel de-al 23-lea trofeu WTA din cariera sa. Jucatoarea din Constanța s-a impus, duminica, in finala Melbourne Summer Set 1 in fața rusoaicei Veronika Kudermetova, scor 6-2, 6-3. Simona Halep a decis sa nu mai participe și…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) a declarat dupa turneul de la Melbourne pe care l-a castigat ca se simte bine din punct de vedere fizic. Fostul lider WTA crede ca are capacitatea de a continua seria victoriilor. “Corpul este grozav, ma simt bine. Am avut cinci meciuri…

- Tenismena din Constanta a decis sa se retraga de la turneul de la Sidney dupa ce s a calificat in finala turneului Melbourne Summer Set 1.De retragerea Simonei Halep profita Jaqueline Cristian care a intrat astfel pe tabloul principal de la Sydney, de categorie WTA 500, iar in runda inaugurala pe Priscilla…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani) a anuntat ca nu va mai participa la turneul demonstrativ din Africa de Sud, dupa ce in aceasta tara a aparut o tulpina a virusului Sars-CoV-2. “(n.r. – spunandu-i-se ca turneul nu se mai tine) Eu am anulat, eu nu mai merg, nu stiu daca evenimentul…