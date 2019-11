Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (4 WTA, 28 de ani) a intrat in vacanța dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor și s-a fotografiat pe o plaja exotica, avand zambetul pe buze, dar nu l-a uitat pe Darren Cahill (54 de ani), antrenorul proaspat revenit in echipa sa. „Se pune praful pe inca un an. Mulțumiri masive echipei…

- Simona Halep a incheiat sezonul 2019 pe locul patru in ierarhia mondiala. Fostul lider WTA a urcat o poziție (de pe cinci pe patru) in urma participarii la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, acolo unde a fost eliminata in faza grupelor, potrivit Mediafax.Simona Halep și-a anunțat fanii pe…

- Simona Halep i-a transmis un mesaj amuzant fostului si viitorului ei antrenor Darren Cahill, care implineste, miercuri, 24 de ani.Jucatoarea clasta pe locul 5 mondial a dezvaluit la inceputul mesajului postat pe Instagram o conversatie avuta cu tehnicianul australian despre ziua de duminica,…

- Simona Halep a împlinit vineri 28 de ani și a ales sa-și petreaca ziua de naștere la Marele Zid Chinezesc alaturi de întreaga echipa și de prieten (Toni Iuruc). Fostul lider mondial a avut un mesaj și pentru Darren Cahill - fostul și viitorul antrenor (cei doi vor lucra împreuna din…

- "Privirea pe care o ai cand știi ca vin cadourile! La mulți ani, Simona! Sa ai o zi minunata și sa te asiguri ca baieții (Toni, Theo și Daniel) vor avea grija de tine astazi. Felicitari pentru un 28 minunat. Hai sa-l facem pe 29 mai bun", i-a transmis Darren Cahill pe Instagram. loading...

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, i-a urat ”La Mulți Ani” jucatoarei romane printr-o postare pe Instagram in care o indeamna sa aiba un an inca mai bun decat cel precedent. ”Privirea pe care o ai cand știi ca vin cadourile! La Mulți Ani! Sa ai o zi minunata și sa te asiguro ca baieții (Toni,…

- Simona Halep e romanca, e jucatoare de tenis, e profesionista, e numarul 1. La cei 28 de ani, impliniți chiar astazi, Simona sufla in lumanarile de pe tort tocmai la Beijing. Nu e in vacanța, ci se pregatește China Open, ultimul turneu Premier Mandatory din 2019, care va debuta pe 30 septembrie. Pe…

- "Simo" a postat pe contul de Instagram o poza cu o prajitura, asta in situatia in care australianul o "atentionase" pe campioana de la Wimbledon ca lucrurile se vor schimba. "Abia astept sezonul 2020, Simona. Asta inseamna ca anul viitor renunti la desert, nu?", a fost prima reactie a lui Darren Cahill.