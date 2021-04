Simona Halep, in Turcia. Croaziera pe Bosfor, savurand celebrul ceai

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial, a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook ca s-a retras de la Miami Open, din cauza unei accidentari la umarul drept, potrivit News . Campioana de la Roland Garros și de la Wimbledon se calificase in turul 3 la simplu și urma sa joace astazi cu Anastasija…

- Campioana de la Australian Open 2021, Naomi Osaka, o va depasi de luni pe Simona Halep in clasamentul WTA. Jucatoarea din Constanta se afla de sapte ani neintrerupti in top 10 mondial. Simona a ocupat timp de 64 de saptamani locul intai in lume. De luni, 22 februarie, Simona Halep va cobori o pozitie…

- Antrenata de Carmen Botea, Ioana Manoliu este legitimata la CS Farul Constanta. La finele acestei saptamani, Ioana va concura la Campionatul Balcanic. Luna trecuta, atleta si a corectat in mod semnificativ recordul personal de sala in proba de triplusalt.Atleta Ioana Manoliu, de la CS Farul Constanta…

- Simona Halep si Iga Swiatek se intalnesc pentru prima oara dupa meciul de anul trecut de la Roland Garros, castigat clar de poloneza. Constanteanca s a calificat in optimi la Australian Open dupa ce a invins o pe Veronika Kudermetova. Iga Swiatek a trecut in 16 imi la primul turneu de Mare Slem al anului…

- Simona Halep si Ajla Tomljanovic s au intalnit de trei ori pana acum in circuitul profesionist, campioana din Constanta castigand de fiecare data. Simona Halep sustine miercuri, 10 februarie, meciul din turul doi de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Aflata pe locul doi in clasamentul…

- Campioana din Constanta s a impus in doua seturi in duelul cu Lizette Cabrera. Simona Halep a disputat astazi meciul din runda inaugurala a primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.Clasata pe locul doi in ierarhia mondiala si a doua favorita a intrecerii, campioana din Constanta a avut…

- Actrița Meryem Uzerli (37 de ani) a devenit mama pentru a doua oara pe 8 ianuarie. In urmatoarea zi, Meryem a publicat primele imagini cu cea de-a doua fiica, Lily Koi. Pe 31 ianuarie, modelul a realizat o ședința foto alaturi de ambele ei fiice. Imaginile le gasiți mai jos! Meryem Uzerli, Hurrem din…

- Simona Halep se pregateste pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep s a antrenat pe terenul de tenis cu Sergiu Celebidachi, un jucator de 20 de ani, iar la finele unei sedinte de pregatire cei doi au luat parte la o intrecere inedita: cine face mai multe flotari Dovedind…