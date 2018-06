Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a trecut destul de greu de nemțoaica Angelique Kerber. Romanca a intrat mai greu in joc, dar a reușit, dupa 2 ore și 16 minute, sa o invinga pe Kerber (12 WTA) cu scorul de 2-1 (6-7,6-3, 6-2) ajungand The post Simona Halep, in semifinala de la Roland Garros. Va avea un meci greu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .