- Garbine Muguruza (32 WTA), fost lider mondial și deținatoare a doua trofee de Mare Șlem, e din nou in sferturi de finala intr-un turneu major, dupa o pauza de aproape doi ani. Iberica poate fi adversara Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA) in semifinalele Australian Open. Simona Halep joaca miercuri dimineața,…

- Simona Halep va juca in sferturile de finala ale Australian Open cu estona Anett Kontaveit, pe care a mai intalnit-o de doua ori in cariera, ambele meciuri incheindu-se cu victoria romancei. Meciul va avea loc miercuri dimineata, la ora 2:00, iar castigatoarea o va infrunta in semifinala pe…

- ​Organizatorii primului Grand Slam al anului au stabilit programul zilei de miercuri, una în care va avea loc și sfertul de finala dintre Simona Halep și Anett Kontaveit. Astfel, Halep și Kontaveit se vor întâlni în ceea ce va fi primul meci al zilei pe Rod Laver Arena,…

- Tenismena estona Anett Kontaveit (31 WTA) a prefațat partida cu Simona Halep (3 WTA), din sferturile de finala ale Australian Open, declarand ca este conștienta de calitațile sportivei din Romania.Kontaveit a invins-o in optimile de finala de la Australian Open, luni, pe poloneza Iga Swiatek…

- Presa internaționala a reacționat imediat dupa victoria Simonei Halep de la Australian Open, in fața lui Elise Mertens și calificarea in sferturile turneului, potrivit Mediafax.Victoria in doua seturi a fost fundamentata pe un joc solid și foarte spectaculos al jucatoarei noastre, sunt concluziile…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open 2020. In sferturi, Simona Halep o va intalni pe Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA). Meciul va avea loc miercuri dimineața, la o ora ce va fi…

- Simona Halep considera ca meciul cu Elise Mertens, din optimile Australian Open, a fost cel mai bun al sau de la actualul Grand Slam, subliniind ca va încerca sa ramâna la fel de concentrata si pe viitor, scrie News.ro."Cred ca am facut treaba buna azi, am avut un mental bun,…

- Fosta mare campioana la tenis Martina Navratilova considera ca Simona Halep poate caștiga Australian Open, primul mare turneu de mare șlem al anului.Australian Open se va desfașura in perioada 20 ianuarie - 2 februarie. martina navratilova este de parere ca Simona Halep poate da lovitura in primul Grand…