Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a ramas campioana en-titre, ediția de anul trecut fiind anulata din cauza pandemiei. Turneul de Grand Slam se va desfașura in perioada 28 iunie – 11 iulie. Deținatoare a doua turnee de Grand Slam a ajuns luni la Londra și e gata sa joace dupa o pauza de o luna și jumatate din […]

- Clasata pe locul trei in clasamentul mondial, Simona Halep vine dupa o perioada mai lunga de pauza, fara meciuri oficiale, din pricina unei accidentari serioase. In acest an, intrecerea de la Wimbledon se va desfasura in perioada 28 iunie 11 iulie. Accidentarea la gamba a impiedicat o pe Simona sa participe…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, sambata, intr-o inregistrare postata pe Facebook, ca nu va juca in cele din urma la turneul WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). ”Sunt aici la Bad Homburg, este un loc foarte frumos. Vreau sa anunt ca nu voi juca saptamana…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, nr. 5 mondial, a transmis ca renunta sa mai participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), pentru ca nu se simte pregatit sa joace la cel mai bun nivel, transmite AFP. Thiem va juca in schimb la Wimbledon, la al treilea Grand Slam al anului, care…

- Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, marti, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist cu prilejul turneului WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). „Salut! Am o veste foarte buna pe care vreau sa v-o impartasesc. Sunt foarte emotionata sa va anunt ca voi juca la prima editie a…

- Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, marti, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist cu prilejul turneului WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). „Salut! Am o veste foarte buna pe care vreau sa v-o impartasesc. Sunt foarte emotionata sa va anunt ca voi juca la prima editie a…

- Cu marile favorite deja eliminate într-o forma sau alta (abandonuri sau pe teren), Serena Williams era vazuta cu șanse reale la câștigarea Roland Garros-ului. Americanca s-a lovit însa de puternica Elena Rybakina, iar eliminarea din optimi a surprins Parisul (6-3, 7-5, dupa o ora și…

- Simona Halep a ratat editia din acest a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce s a accidentat la Roma.Accidentata serios la turneul de la Roma, Simona Halep a fost nevoita sa ia o pauza mai lunga, situatie care a facut o sa rateze editia din acest an a Roland Garros. Campioana din Constanta…