Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (nr. 2 ATP, 32 de ani) s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Grand Slam Australia Open, dupa ce s-a impus, in trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-2, in fața jucatorului din Japonia Yoshihito Nishioka (24 de ani, nr. 71 ATP), anunța MEDIAFAX.Fostul lider mondial a caștigat…

- Jucatoarea romanca Simona Halep va juca sambata in turul trei al turneului de grand slam Australian Open, lea fiind ocul 3 WTA si cap de serie numarul 4, potrivit news.roPotrivit programului anuntat de organizatori, Halep o va intalni pe Iulia Putinteva (Kazahstan, locul 38 WTA) in meciul…

- Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 38 WTA, a invins-o pe americanca Danielle Collins, locul 25 WTA si cap de serie numarul 26, si s-a calificat in turul trei la Australian Open, unde o va intalni pe Simona Halep.

- Jucatoarea kazaha Iulia Putinteva o va intalni pe romanca Simona Halep in runda a treia a turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins-o, joi, la Melbourne, pe americanca Danielle Collins, cap de serie numarul 26, cu 6-4, 2-6, 7-5. Putinteva (25 ani, 38 WTA) a avut nevoie de doua…

- Simona Halep o va înfrunta în premiera pe Yulia Putintseva (Kazahstan, 38 WTA), în turul al treilea de la Australian Open. Jucatoarea de 25 de ani a eliminat-o din competiție pe americanca Danielle Rose Collins (25 WTA), cea care la ediția de anul trecut a ajuns pâna în…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Misaki Doi s-a calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, in urma victoriei cu 6-7 (5-7), 6-4, 6-2 in fata cuplului Ana Kalinskaia (Rusia)/Iulia…

- Simona Halep, care s-a calificat, marți, in turul al doilea la Australian Open 2020, primul turneu de Mare Șlem al anului, s-a declarat incantata de victorie și și-a adus aminte ca și in 2018, cand a ajuns in finala, a avut, ca și acum, o accidentare la primul meci jucat, transmite Digi 24. Simona Halep,…

- Inainte de debutul in ediția 2020 a primului concurs major al anului, Australian Open, Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a vorbit despre cum se simte, dar și despre ce a insemnat pentru ea finala din 2018 de la Melbourne pierduta in fața Carolinei Wozniacki (29 de ani, 36 WTA), scor 6-7, 6-3, 4-6. Simona…