Simona Halep, în lupta împotriva coronavirus Simona Halep a intrat in lupta impotriva coronavirusului. Sportiva a anunțat ca a donat o suma de bani pentru „achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare”. „Din pacate, traversam cu totii o perioada foarte grea, cu incercari noi pe care cu greu le-am fi putut imagina in urma cu cateva luni. Este pe de alta parte si ocazia perfecta sa aratam ca stim sa fim solidari si responsabili cu vietile noastre si ale celor din jurul nostru. In timp ce noi stam acasa, medicii si personalul medical fac eforturi uriase sa trateze si sa salveze fiecare viata expunandu-se personal pentru binele general”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

