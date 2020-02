Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep a avut puterea sa glumeasca și a declarat ca este "aproape moarta", dupa un meci epuizant atât fizic, cât și psihic împotriva Elenei Rybakina. Efortul a meritat, sportiva din România obținând al 20-lea titlu din cariera, dupa victoria cu 3-6, 6-3,…

- Jucatoarea romanca de tenis Patricia Tig s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda). Aceasta a trecut de chinezoaica Saisai Zheng, a patra favorita, cu scorul de 6-4, 6-2, la capatul unui meci aproape perfect. Tig (25 ani, 105 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si…

- ​Presa internationala a laudat evolutia Simonei Halep din meciul cu Anett Kontaveit si a remarcat parcursul bun al jucatoarei române la Australian Open, singura sportiva ramasa în competitie care nu a pierdut vreun set, scrie News.ro."A patra favorita nu a pierdut niciun set…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o in doua seturi pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, reușind sa avanseze in sferturile de finala de la Australian Open. In faza sferturilor, Simona Halep o va intalni pe Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA), care a trecut de Iga Swiatek (18 ani,…

- Presa internaționala a reacționat imediat dupa victoria Simonei Halep de la Australian Open, in fața lui Elise Mertens și calificarea in sferturile turneului, potrivit Mediafax.Victoria in doua seturi a fost fundamentata pe un joc solid și foarte spectaculos al jucatoarei noastre, sunt concluziile…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, este calificata in optimile de finala la Australian Open, unde va juca, luni, impotriva sportivei belgene Elise Metrens, 24 de ani, 17 WTA.In turul III al primului turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep a facut, sambata, un joc excelent, scor 6-1, 6-4, impotriva…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a fost intrebata la ultima conferința de presa in limba engleza de crede despre faptul ca jucatoarele de top au mereu meciuri grele cu cele mai slab clasate. Partida Halep - Putintseva, contand pentru turul III de la Australian Open, va avea loc sambata dimineața, la…

- Un reporter a provocat un moment delicat dupa ce a intrebat-o pe tenismena Amanda Anisimova despre despre moartea tatalui sau, care i-a fost și antrenor. Amanda Anisimova, in prezent clasata pe locul 24 mondial, a impresionat la Roland Garros 2019, cand a ajuns pana in semifinale, eliminand-o in…