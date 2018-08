Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Rogers Cup, dupa ce a invins-o, vineri, pe americanca Venus Williams, locul 14 WTA, cu scorul de 6-2, 6-2, transmite Mediafax. Romanca s-a calificat lejer in sferturile de finala, dupa un sec 6-2, 6-2, in 72 de minute.…

- "Felicitari, Simona Halep, pentru victoria extraordinara obținuta la Roland Garros! Primul trofeu de Grand Slam din cariera a venit dupa o finala in care campioana noastra a luptat pentru fiecare minge și nu a renunțat in niciun moment. Bravo, Simona!", a scris Klaus Iohannis. Simona Halep…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat, sambata, turneul de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. In urma acestui succes, primul din cariera la un grand slam, Halep a devenit prima jucatoare romana care castiga un “major”,…

- Simona Halep joaca, astazi, pentru un prim titlu de Grand Slam, la Roland Garros, dupa ce se afla pentru a patra oara in finala la un turneu de asemenea anvergura, a doua din acest an, dupa Australian Open. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens, Halep…

- Pe parcursul celor doua saptamani de Roland Garros, Simona Halep și Sloane Stephens au avut de depașit multe obstacole, iar azi vor lupta pentru premiul cel mare. Finala va avea loc azi, de la ora 16, in direct pe Eurosport și Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro Romanca și americanca nu s-au mai intalnit intr-un…

- Simona Halep a invațat de la belgianca Kim Clijsters cum sa cucereasca un „Mare Șlem" dupa trei finale ratate. „Romanca va caștiga urmatoarele trei Grand Slam-uri ale anului" anticipeaza Mats Wilander.

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Roland Garros și va juca în cursul zilei de sâmbata. Adversara româncei este americana Sloane Stephens, nr. 10 WTA. Sloane Stephen a trecut vineri în doua seturi, 6-4, 6-4 de compatrioata și buna…

- LIVETEXT Simona Halep – Madison Keys, in optimile de finala la Roma. Liderul WTA conduce cu 5-1 la general. WTA Roma – ”optimi” SIMONA HALEP (1) – MADISON KEYS (13) 0-0 / LIVE Simona Halep s-a calificat lejer, azi, in optimile de finala, dupa un convingator 6-1, 6-0 cu Naomi Osaka. Pentru a merge in…