- Simona Halep a declarat dupa turneul de la Melbourne pe care l-a castigat ca se simte bine din punct de vedere fizic si crede ca are capacitatea de a continua seria victoriilor. "Corpul este grozav, ma simt bine. Am avut cinci meciuri grele, iar corpul meu este bine. Nu ma simt atat de obosita.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, duminica, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2, 6-3.

- Simona Halep (30 ani, 20 WTA) s-a calificat, sambata, in finala turneului Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani. In semifinale, romanca a trecut cu 6-3, 6-2 de chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 126 WTA). Halep a inceput cu break semifinala cu Zheng si…

- Simona Halep a invins-o, vineri, pe elvetianca Viktorija Golubic in trei seturi, cu scorul de de 6-2, 5-7, 6-4, in sferturile turneului de tenis Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), la capatul unui meci pe care a fost aproape sa il piarda și care a durat mai bine de doua ore și jumatate, relateaza Gazeta…

- Simona Halep a explicat startul echlibrat din meciul pe care l-a disputat cu Gabriela Ruse prin faptul ca nu a simtit bine mingea, dar apoi a reusit sa domine jocul. "Sunt foarte fericita ca am castigat acest meci in acest mod, la inceput a fost un pic diferit, nu am simtit bine mingea, dar incet, incet…

- Sportiva din Romania a mers mai departe in competitia din Austria, dupa ce a eliminat-o italianca Jasmine Paolini, in trei seturi. 4-6, 7-5, 6-0 a fost scorul final al meciului dintre cele doua sportive, care a durat doua ore si 11 minute.''Sunt foarte ușurata, a fost foarte greu, a jucat foarte tare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) s-a calificat in turul trei la Linz, turneu de 250 de puncte. Constanțeanca a invins-o marti, pe jucatoarea Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 85 WTA), din Belarus, scor 7-5, 6-3, dupa o ora și 40 de minute de joc. Urmatoarea adversara a romancei…