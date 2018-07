Simona Halep, în continuare lider WTA, dar diferenţa faţă de Wozniacki a scăzut la 961 de puncte Simona Halep va incepe saptamanile cu numarul 35 si 36 in fruntea ierarhiei jucatoarelor profesioniste de tenis. WTA a publicat deja clasamentul valabil incepand de luni, iar sportiva romana are un avans de 961 de puncte fata de Caroline Wozniacki, in scadere de la 1.225 de puncte, dupa ce daneza a castigat turneul de categorie Premier de la Eastbourne, transmite News.ro . Urmatoarea ierarhie va fi publicata la 16 iulie, dupa turneul de la Wimbledon. Halep a atins anul trecut faza sferturilor de finala la All England Club si are de aparat 430 de puncte, iar Wozniacki a fost eliminata in optimi… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

