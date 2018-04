Simona Halep, in continuare lider mondial in clasamentul WTA. Pe ce locuri se claseaza celelalte tenismene din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia la varf in tenisul profesionist feminin ramane neschimbata, cu romanca Simona Halep lider detasat, cu un avans de peste 1300 de puncte in fata danezei Caroline Wozniacki, conform clasamentului WTA dat publicitatii luni, in timp ce spanioloaica Garbine Muguruza, invingatoare duminica la Monterrey…

- Simona Halep conduce detasat in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii astazi, cu un avans de peste 1.300 de puncte fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki. Halep are 21 de saptamani in fruntea clasamentului WTA, iar aceasta este cel mai mare…

- Simona Halep se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii astazi. Halep (26 ani), care a ajuns la a 18-a saptamana ca lider mondial, are un avans de 440 de puncte fata de a doua clasata, daneza Caroline Wozniacki. In Top 10 nu s-a produs…

- Mihaela Buzarnescu, pe locul 39 WTA. A depașit-o pe Maria Sharapova in clasamentul mondial. Saptamana buna de la Doha a urcat-o pe ”Miki” de pe 43 WTA pe 39 WTA. Asta in timp ce rusoaica Maria Sharapova (30 ani) a cazut de pe locul 41 WTA pe locul 43 WTA, care ”i-a aparținut” romancei. Buzarnescu a…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, va reveni pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat in perioada 19 – 24 februarie. Halep, care a mai fost lider mondial timp de 16 saptamani, intre 7 octombrie 2017…

- Serena Williams, in varsta de 36 de ani, a pierdut si ultimele 2.000 de puncte pe care le mai avea, dupa ce a absentat de la Australian Open, si nu mai face parte din clasamentul mondial. In consecinta, are nevoie de wild card-uri pentru a participa la turnee. Simona Halep, detaliul care dezvaluie…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, scrie news.ro.De luni, Romania are un nou…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, in timp ce Mihaela Buzarnescu a urcat 13 locuri si se afla pe pozitia a 44-a, cea mai buna clasare din cariera. Halep are un avans de 330 de puncte fata…