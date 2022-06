Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau, multiplu campion de Grand Slam, disputa ACUM, la Cluj, un meci simbolic de retragere, la care participa și Simona Halep, Patrick Mouratoglou, Marius Copil sau Andrei Pavel. Tecau iși sarbatorește, in aceasta seara, la Cluj, cariera in cadrul Sports Festival. E un meci de retragere-spectacol,…

- ucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca isi doreste sa mai castige un titlu de Mare Slem si ca munceste pentru acest lucru, potrivit Agerpres"Asta imi doresc si sunt sigura ca daca e sa se intample, o sa se intample. Muncesc pentru asta si…

- Multiplu campion de Grand Slam, Horia Tecau va disputa vineri un meci simbolic de inchidere a unei cariere care a stralucit ani buni, aratandu-l drept unul dintre cei mai valoroși și mai iubiți jucatori de dublu din circuit. Horia Tecau iși sarbatorește, vineri seara, la Cluj, cariera in cadrul Sports…

- Simona Halep, numarul 19 mondial, s-a calificat, marți, in turul doi de la Roland Garros, dupa un meci greu, in trei seturi, impotriva nemțoaicei Nastasja Schunk, numarul 167 WTA. Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, dupa o ora și 48 de minute, potrivit GSP . Halep a fost incomodata de frigul…

- Trimisul Gazetei la Madrid analizeaza evoluția Simonei Halep (30 de ani, 21 WTA) de pana acum. La primul turneu impreuna cu Patrick Mouratoglou, romanca se prezinta pe teren in forma ei reinnoita, vizibil mai agresiva și mai hotarata. Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Acolo va da peste Cori Gauff (18 ani, 16 WTA). Meciul va avea loc luni, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori. Gazeta se…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) are un nou antrenor. Jucatoarea romana de tenis va fi pregatita de Patrick Muoratoglou. Anuntul a fost facut de cei doi pe retelele de socializare. „Astazi, incep un nou capitol in cariera mea de antrenor: acum sunt antrenorul cu norma intreaga al Simonei Halep. In ultimele…

- Simona Halep a scris un mesaj pe Instagram in care a afirmat ca turneul de la Indian Wells a fost extraordinar. Jucatoarea romana de tenis le-a multumit organizatorilor pentru inca o “experienta minunata”. “A fost un turneu extraordinar. Multumesc @bnpparibasopen pentru inca o experienta minunata“,…