Ons Jabeur a invins-o pe Simona Halep in sferturile de finala ale Madrid Open si a declarat dupa meci ca visul ei este sa castige trofeul, informeaza News.ro.

Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur le-a cerut fanilor spanioli sa o incurajeze la meciul cu Simona Halep, din sferturile de finala ale Madrid Open.

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1 pe spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, principala favorita a competitiei de categorie WTA 1.000.

Jucatoarea spanila Paula Badosa, lcoul 2 WTA, a declarat ca se aseapta la un meci foarte tactic cu Simona Halep, in mansa a doua a Madrid Open, conform news.ro.

Simona Halep a declarat, joi, dupa victoria obtinuta in turul I al Madrid Open cu Shuai Zhang, in primul meci de la inceperea colaborarii cu noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, ca agresivitatea in joc este capitolul la care a lucrat cel mai mult cu tehnicianul francez.

Simona Halep s-a declarat mutumita de evolutia ei dupa partida castigata in fata chinezoaicei Shuai Zhang, in primul tur al Madrid Open.

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-3, pe Shuai Zhang, locul 40 WTA, conform news.ro.

Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu vor evolua joi in primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid, conform programului anuntat pe site-ul wtatennis.com.