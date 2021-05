Stiri pe aceeasi tema

- In turul doi al competitiei patronate de Ion Tiriac, singura romanca ramasa in cursa pentru castigarea trofeului, Simona Halep, a facut o noua demonstratie de forta si a invins-o pe Saisai Zheng (57 WTA), 6-0, 6-4.

- ​Sara Sorribes Tormo a parut resemnata în fata superioritatii aratate de românca Simona Halep, favorita numarul trei, în fata careia s-a înclinat în doua seturi 6-0, 7-5, dupa o ora si 25 minute de joc, vineri, în primul tur al turneului WTA de la Madrid, informeaza…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA e in turul al doilea turneului de la Madrid, dupa ce a trecut de iberica Sara Sorribes Tormo (24 de ani 46 WTA), scor 6-0, 7-5, iar in cale ii iese acum Saisai Zheng din China (27 de ani, 57 WTA). Partida Halep – Zheng se va juca duminica, 1 mai Zheng s-a calificat in…

- Simona Halep (locul WTA) s-a calificat vineri in turul doi al turneului de tenis de la Madrid, dupa ce a trecut de Sara Sorribes Tormo (Spania, locul 46 WTA), cu 6-0, 7-5, intr-un meci in care jucatoarea spaniola a revenit spectaculos in setul al doilea și i-a anulat Simonei doua mingi

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA s-a calificat in turul al doilea turneului de la Madrid dupa ce a trecut de iberica Sara Sorribes Tormo (24 de ani 46 WTA), scor 6-0, 7-5. Imediat dupa meci, pe teren, Simona Halep a acordat un interviu scurt, in care a vorbit despre meci și despre revenirea la turneul…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea vor infrunta adversare destul de puternice in runda inaugurala a turneului WTA 1.000 de la Madrid (Spania; premii totale de 2.549.105 euro). Cotata cu a treia sansa la cucerirea trofeului, Simona Halep (29 ani, 3 WTA) va debuta contra unei reprezentante…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (3 WTA), campioana la turneul de la Madrid in 2016 si 2017 si finalista in alte doua editii, ultima in 2019, a declarat ca orasul spaniol este unul ''special'' pentru ea si ca ''a asteptat doi ani sa se intoarca'' la un turneu…

- Simona Halep, locul 3 mondial, va evolua cu Sara Sorribes Tormo, locul 46 mondial, in primul tur la Madrid Open, conform tragerii la sorti de marti, potrivit news.ro. Daca trece de Tormo, Halep va evolua in turul doi cu invingatoarea meciului dintre Magda Linette (Polonia) si Saisai Zheng…