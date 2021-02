Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 29 de ani, 2 WTA, o va infrunta duminica, 14 februarie, in optimile de finala de la Melbourne pe juctoarea poloneza Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA, in fața careia a cedat anul trecut in aceeași faza la Roland Garros. Meciul se disputa de la ora 10.00 și va fi transmis in direct de Eurosport,…

- Dupa calificarea in optimile de finala de la Australian Open, Simona Halep aflat ca va juca impotriva Igai Swiatek chiar pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Simona Halep a fost intrebata de jurnaliști ce rol are dragostea in tenis, ținand cont ca va juca chiar de Valentine’s Day, iar numarul 2 WTA…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat astazi in optimile de finala de la Australian Open, acolo unde va da peste mai vechea cunoștința Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA). Cum s-a calificat Simona Halep in optimile de la Australian Open 2021Astazi, Iga Swiatek a invins-o pe franțuzoaica Fiona Ferro…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a invins-o rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani, 36 WTA), scor 6-1, 6-3, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open 2021. Cronica meciului Simona Halep - Veronika Kudermetova!Simona Halep va juca in optimile de finala cu invingatoarea duelului dintre…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Gippsland Trophy dupa ce a trecut de nemțoaica Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA), scor 6-2, 6-4. Halep va juca joi, in jurul orei 06:00, in sferturile de finala cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA), care a trecut de Iga…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Gippsland Trophy dupa ce a trecut de nemțoaica Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA), scor 6-2, 6-4. Halep va juca in sferturile de finala cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA), care a trecut de Iga Swiatek, scor 6-4, 6-2.…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Gippsland Trophy dupa ce a trecut de nemțoaica Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA), scor 6-2, 6-4. Halep va juca in sferturile de finala cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA), care a trecut de Iga Swiatek, scor 6-4, 6-2.…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Gippsland Trophy dupa ce a trecut de nemțoaica Laura Siegemund (32 de ani, 51 WTA), scor 6-2, 6-4. Halep va juca in sferturile de finala cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA), care a trecut de Iga Swiatek, scor 6-4, 6-2…