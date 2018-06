Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat, miercuri, printr-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, ca nu va participa la turneul de categorie International de la Eastbourne, singurul concurs pregatitor pentru Wimbledon inclus initial in programul sau dupa victoria de la Roland Garros.

- "Nu stiu sigur acum, dar in mare parte nu prea, pentru ca este zgura dupa iarba si este destul de greu", a spus ea, potrivit news.ro, intrebata daca va participa la Turneul de la București.Despre sezonul pe iarba, Halep a afirmat: "In fiecare an este la fel, incerc sa merg acolo din timp si…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Dupa ce organizatorii de la Roland Garros au umilit-o in timpul turneului, Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului…

- Victoria uriașa a Simonei Halep de la Roland Garros ii face pe romani sa ia cu asalt capitala Marii Britanii pentru a urmari meciurile de tenis ale romancei de la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. Dovada in acest sens este statistica furnizata de portalul Airbnb potrivit careia numarul de romani…

- Francezii o umilesc, din nou, pe Simona Halep. Simona Halep, locul 1 WTA, a castigat, sambata, turneul de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. Succesul Simonei Halep pe zgura de la Roland Garros pare sa nu fie suficient…

- Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros scrie, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competitiei, prima reactie de dupa meci a fost: “S-a nascut…