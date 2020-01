Simona Halep, gata pentru "sferturi" la Aelaide. Ce spune despre meciul cu Aryna Sabalenka

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a trecut, marti, de Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 7-5, in timp ce Arina Sabalenka a invins-o, miercuri, pe Bernarda Pera, 70 WTA, scor 7-6, 6-2. Simona Halep incepe 2020 cu victorie. Prima reactie dupa ce a trecut de Ajla Tomljanovic la Adelaide Simona Halep si Arina Sabalenka…

- Simona Halep, 28 de ani și numar 4 mondial, s-a calificat in sferturi la WTA Adelaide, acolo unde o va intalni pe invingatoarea dintre bielorusa Aryna Sabalenka și croata Bernarda Pera. Simona Halep a apelat la Darren Cahill in ambele seturi ale meciului caștigat cu australianca Ajla Tomljanovic, 6-4,…

- Simona Halep a calculat ca l-a enervat de zece ori pe Darren Cahill in timpul meciului disputat, marti, cu Ajla Tomljanovic, astfel ca va dona 2.000 de dolari pentru victimele incendiilor de vegetatie din Australia. Victoria din optimile turneului de la Adelaide ii asigura romancei un premiu brut de…

- Simona Halep s-a impus în fața australiencei Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 7-5, ajutata fiind și de sfaturile lui Darren Cahill. Românca i-a mulțumit antrenorului sau dupa meci: "Sfaturile lui m-au ajutat cu adevarat azi, îti multumesc <D>!"."A fost un meci greu,…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a invins-o pe Ajla Tomljanovic (52 WTA, 26 de ani), in turul secund al turneului WTA de la Adelaide, scor 6-4, 7-5. Simona Halep va juca in sferturi impotriva invingatoarei partidei dintre Aryna Sabalenka (12 WTA) și Bernarda Pera (70 WTA). Urmatorul meci al jucatoarei…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) se dueleaza de la aceasta ora cu Ajla Tomljanovic (52 WTA, 26 de ani), in turul secund al turneului WTA de la Adelaide (Australia). Jucatoarea noastra a condus cu 5-3, dar n-a reușit sa inchida manșa cu propriul serviciu, dupa o serie de erori neforțate care i-au scurtcircuitat…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a explicat de ce a ales Simona Halep sa se antreneze la Dubai in aceasta perioada și spune ca performanțele ei in sezonul urmator depind de starea sa fizica. Țiriac a spus ca Simona Halep s-a dus in Dubai pentru ca inRomania nu sunt terenuri pe care…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) a glumit pe rețelele de socializare cu privire la momentele in care Darren Cahill (54 de ani) a intervenit in timpul victoriei fostului #1 mondial cu Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA), scor 3-6, 7-6, 6-3, in grupa mov de la Shenzhen. Halep va juca cu Elina Svitolina (25…