- Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a analizat meciul disputat de aceasta in semifinalele primului turneu de mare șlem al anului.Artemon Apostu este de parere ca meciul s-a decis in urma unor decizii mai inspirate ale jucatoarei spaniole Garbine Muguruza."Din pacate, astazi,…

- Simona Halep (urmatorul numar 2 WTA, de luni) a fost eliminata de Garbine Muguruza in semifinalele Australian Open 2020, scor 7-6 (8), 7-5. Totuși, cu ce ramanem din acest turneu, in care Simona a pierdut primul set abia dupa 5 meciuri? 5-3 este raportul dintre semifinalele pierdute și cele caștigate…

- Garbine Muguruza a caștigat semifinala de la Australian Open in fața Simonei Halep și va juca marea finala. Muguruza admite ca a avut și noroc, asta pentru ca Simona Halep a fost mai mereu in avantaj, dar nu a reușit sa se impuna in momentele cheie.Citește și: Simona Halep pierde DRAMATIC…

- Simona Halep (28 ani, 3 WTA) mai are un singur hop pana la finala de la Australian Open: in semifinale o va intalni pe Garbine Muguruza (26 ani, 32 WTA). Meciul va avea loc maine, de la ora 06:30, iar partida se anunța cel mai dificil test al Simonei atat de la inceputul acestui an, cat și de la Australian…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) se va duela cu spanioloaica Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA) in semifinalele Australian Open 2020. Meciul se va juca joi dimineața, de la 06:30, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Dupa meci, Garbine Muguruza a vorbit la conferința de presa despre…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni, joi dimineața (in direct la Eurosport), pe sportiva spaniola Garbine Muguruza, 26 de ani, 32 WTA.Iberica a aflat pe cine va intalni in finala miercuri, chiar pe teren, dupa partida caștigata in sferturile de la Melbourne, 7-5, 6-3, cu rusoaica Anastasia…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) s-a calificat in semifinalele Australian Open dupa ce a trecut de Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA), scor 6-1, 6-1, dupa 54 de minute de joc. (Detalii AICI) In semifinale, Simona Halep va juca impotriva spanioloaicei Garbine Muguruza (32 WTA, 26 de ani). Meciul va avea…

- Simona Halep a facut declarații despre semifinala pe care urmeaza sa o dispute la Australian Open contra sportivei iberice Garbine Muguruza.Simona Halep a invins-o pe Anett Kontaveit in sferturile de finala de la Australian Open, cu scorul 6-1, 6-1. "Perfecțiunea nu exista, dar sunt fericita cu felul…