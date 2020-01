Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, sambata dimineata, in optimi la Australian Open, dupa o noua lejera la Melbourne, 6-1, 6-4, in fata Yuliei Putintseva (38 WTA). Romanca si-a egalat deja performanta de anul trecut, facand pasul pentru a cincea oara in cariera in saptamana a doua la Grand Slam-ul de inceput…

- Simona Halep (28 de ani) va susține in noaptea de vineri spre sambata, de la ora 03:30, al treilea meci la Australian Open. Fostul lider mondial o va intalni pe rusoaica Yulia Putintseva (25 de ani), informeaza mediafax.ro.In urma ultimelor rezultate obținute la turneul de la Melbourne, Simona…

- Simona Halep se pregateste intens in aceste zile pentru debutul la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.Tenismena din Constanta efectueaza antrenamente fizice, dar si tactice, pentru a fi in cea mai buna forma la ora meciului cu americanca Jennifer Brady.Jucatoarea de la malul marii…

- Simona Halep (4 WTA) a parasit, azi noapte, turneul de la Adelaide, insa, daca va reusi sa se redreseze si sa-si faca jocul obisnuit la Melbourne, poate spera intr-un parcurs lung in primul Grand Slam al anului.

- Simona Halep, 28 de ani și nr. 3 WTA, și Darren Cahill trebuie sa pregateasca toate scenariile posibile la Australian Open 2020, in condițiile in care organizatorii iau in calcul sa mute primul turneu de Grand Slam al anului complet indoor. Decizia oficialilor Australian Open 2020 ar veni dupa ce incendiile…