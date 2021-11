Stiri pe aceeasi tema

- ''Proiectul pe care trebuie sa-l ducem la indeplinire este o investitie absolut strategica si prioritara pentru securitatea natiunii si a cetatenilor sai'', a declarat ministrul polonez.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Kaminski a precizat ca lucrarile de ridicare a gardului permanent se vor concentra…

- Simona Halep a dorit sa le transmita fanilor un mesaj special, ca de final de an, in care a dezvaluit cu ce dificultați s-a confruntat. Sportiva care se afla pe locul 22 in WTA a povestit despre mai multe subiecte sensibile pentru ea.

- Paula Badosa a mai reușit o surpriza la Indian Wells 2021, sportiva din Spania eliminând-o în semifinale pe Ons Jabeur, a 12-a favorita a întrecerii din deșertul californian. În marea finala, iberica va da peste Victoria Azarenka. Badosa a avut nevoie de o ora și 23 de…

- Multiplul campion mondial de box profesionist Manny Pacquiao si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva la 42 de ani, "cea mai grea decizie" din viata lui, informeaza lesoir.be, citat de news.ro "Mi-e greu sa accept ca s-a incheiat cariera mea de boxer. Astazi va anunt ca ma retrag",…

- Simona Halep a anunțat in urma cu doua zile ca se desparte de antrenorul ei Darren Cahill. De ce a renunțat Simona Halep la antrenorul ei Se pare ca australianul ar fi nemulțumit de restricțiile de calatorie cu care de-a face atunci cand trebuie sa fie alaturi de sportiva romanca. In plus, Darren Cahill…

- O noua specie de insecta va purta numele celebrei jucatoare de tenis Simona Halep. Insecta a fost descoperita recent pe teritoriul Romaniei. Ce reacție a avut sportiva la aflarea acestei vești neobișnuite. O insecta abia descoperita va purta numele Simonei Halep Universitatea de Stiinte Agricole si…

- Simona Halep este mai fericita ca niciodata, iar lucrurile merg ca pe roate in viața ei. Sportiva de 29 de ani s-a cununat civil cu Toni Iuruc pe 15 septembrie. Prețurile la casele din Constanța au explodat Nu doar la capitolul viața privata o duce bine Simona Halep. Pe plan profesionat a caștigat deja…