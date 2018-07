Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep are o noua coafura, fiind în vacanța, dar activa pe rețelele de socializare. Numarul unu mondial se bucura de ultimele zile de vacanta și a postat o imagine cu noua coafura, apreciata de prietenii virtuali ai marii campioane. Simona…

- Nicoleta Guta a slabit extrem de mult in ultima perioada și nimeni nu știe ce dieta ține sau la trucuri a apelat. Cert este ca a reușit sa scape de foarte multe kilograme, iar cu ultimele poze a reușit sa șocheze. Nicoleta Guta pare sa fi ajuns sa poarte marimea cea mai mica la haine. […] The post…

- O porțiune de 50 de metri de drum s-a prabușit duminica in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, relateaza BBC. Camerele de supraveghere video din zona au redat momentul in care secțiunea din drum s-a prabușit, aproape de intrarea intr-o parcare subterana a unui imobil din zona. Nicio persoana nu…

- Un lucru este cert! Simona Halep are un ajutor de nadejde! Și nu, nu este vorba despre vreun membru al familiei sau de iubit, ci chiar de… șoferul ei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, l-a intalnit pe cel care ii conduce mașina sportivei intr-o ipostaza uluitoare, in Capitala. (Console si accesorii…

- Dupa ce a fost huiduita pe Arena Naționala, Gabriela Firea și-a redeschis pagina de Facebook! (Promotiile zilei la monitoare) Luni seara, Simona Halep a fost ovationata de peste 15.000 de suporteri care au venit sa o aplaude pe campioana de la Roland Garros. Dupa ce primarul Capitalei a urcat pe scena…

- Simona Halep l-a depașit pe Adrian Mutu in topul caștigurilor obținute in cariera de sportiv. Ea se apropie pe primul loc in acest clasament neoficial. Tenismena a caștigat pana acum 24,5 milioane de dolari doar din tenis. La aceasta suma se adauga 1,4 milioane de dolari pentru accederea in finala Roland…

- BBC, Marca, As și L’Equipe o lauda pe Simona Halep, care a ajuns pentru a doua oara consecutiv in finala turneului Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza. „Inca o sansa pentru Halep. Avea totul de pierdut, o calificare consecutiva in finala la Roland Garros, dar si numarul 1 mondial.…