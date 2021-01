Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a ajuns, joi, la Adelaide si a intrat in carantina, inainte de a participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open, primul grand slam al anului. "Sunt foarte fericita ca am ajuns in Australia. Multumesc foarte mult Tennis Australia si tuturor celor care au ajutat. Imi…

- ​Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a declarat ca se simte pregatita mental pentru cele 14 zile obligatorii de carantina înaintea turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, relateaza Reuters.''Stiu ca va fi dificil din punct de vedere…

- Alaturi de Halep, se vor carantina in Australia și jucatori de top precum Rafael Nadal sau Novak Djokovic. Directorul executiv al Federației australiene de tenis, Craig Tiley, a declarat ca organizatorii au nevoie de un al doilea oraș in afara de Melbourne pentru a se asigura ca nu depașesc limita stabilita…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a postat, luni, pe Twitter, ca s-a vindecat de COVID-19. „Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada”, a spus Halep pe pagina ei de Facebook.„100% recovered (100% recuperata – n.r.)”, este mesajul pe care Simona Halep…

- "Buna tuturor! Vreau sa va anunț ca am fost testata pozitiv cu COVID-19. Sunt in auto-izolare acasa și ma recuperez bine, dupa ce am avut cateva simptome ușoare. Ma simt bine… Vom trece impreuna prin asta”, a scris Simona Halep pe contul de Twitter. Hi everyone, I wanted to let you know that…