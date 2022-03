Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 26 WTA, cap de serie nr. 24) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.584.055 de dolari. In sferturi, constanteanca a spulberat-o,…

- Simona Halep a adus mandrie in sufletele romanilor cu reușitele ei de pe terenul de tenis, dar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro demonstreaza ca orice om e supus greșelii. Se pare ca celebra sportiva nu exceleaza la capitolul bune maniere.

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a invins-o pe Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA), scor 6-3, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Dubai. Acolo o va infrunta pe Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA). Meciul dintre Simona Halep și Ons Jabeur este programat joi, dupa ora 17:00. Va…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (23 WTA, 30 de ani) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-2, 6-4, pe americanca Alison Riske (53 WTA, 31 de ani), intr-o partida contand pentru primul tur. In optimi, Simona halep o…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep s-a clasat pe primul loc in ancheta pentru cea mai frumoasa lovitura a lunii ianuarie, organizata de site-ul circuitului profesionist feminin de tenis, WTA. Simona Halep s-a impus cu o lovitura in lung de linie reusita in meciul cu Destanee Aiava (Australia),…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) a declarat, pentru Eurosport, dupa eliminarea din optimile de finala de la Australian Open, ca a fost afectata de caldura excesiva din timpul meciului, disputat la o temperatura de 32 grade Celsius. „Imi place sa joc pe caldura, dar nu in…

- Simona Halep a fost invinsa in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne de sportiva franceza Alize Cornet (61 WTA), in 3 seturi, cu 6-4, 3-6, 6-4, dupa 2 ore și 35 de minute de joc. Dupa acest meci Simona Halep va ieși din top 20 WTA, scrie digi24.ro.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, duminica, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2, 6-3.