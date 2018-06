Halep a reusit, sambata, sa intregeasca perfrormanta de a fi numarul 1 mondial cu titlul de grand slam mult visat. Jucatoarea romana a fost in finala de la Roland Garros sportiva mai buna, cu arsenalul de lovituri mai bogat si sportiva mai bine pregatita fizic. Stephens a “ars” repede, dupa un prim set in care si-a pus toata energia si toata forta in lovitura ei de dreapta, una ascutita, cu care poate trimite oriunde vrea mingea. Articolul integral pe OBSERVATOR.TV