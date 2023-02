Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams și-a surprins fanii, atunci cand au vazut cat de mult a slabit. Perioada in care avea kilograme in plus pare ca a fost data uitarii, caci urmaritorii de pe Instagram sunt de parere ca sportiva arata mai bine ca niciodata.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (31 de ani, 12 WTA) nu a mai jucat intr-un turneu de tenis din una august a anului trecut, de la US Open, unde a pierdut inca din primul tur. Atunci, Simona Halep a picat un test anti-doping, ceea ce a dus la suspendarea sa. Acum fostul numar mondial din clasamentul…

- Simona Halep a aflat, cu exactitate, cum a ajuns Roxadustat in corpul ei și are mare incredere ca poate scapa de acuzațiile de dopaj și, implicit, de suspendare. Sportiva din Romania are dovezi prin care poate sa arate ca suplimentul alimentar pe care il folosește a fost contaminat accidental. Președintele…

- Simona Halep primește o noua lovitura puternica din partea unei instituții importante din tenis, dupa luni intregi in care a facut tot posibilul pentru a-și dovedi nevinovația. Tenismena a inceput sa traverseze o perioada extrem de grea din cariera sa, in august, dupa ce a fost depistata pozitiv cu…

- Scapa de suspendare Simona Halep?! Mesaj de ultima ora al romancei la pragul dintre ani. S-a aflat ce a spus Simona chiar inaintea verdictului tribunalului. Vezi AICI miscarea de ultima ora a Simonei Halep chiar inaintea Anului Nou... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Puțini și-o pot imagina pe Simona Halep iritata. Jucatoarea din Constanța este surprinsa in spațiul public, de cele mai multe ori, zambind. Nu la fel s-a intamplat și in trafic. Tenismena și-a ieșit din fire in momentul in care a aflat ce trebuie sa faca cu autoturismul de lux pentru care a scos din…

- Simona Halep și Patrick Mouratoglou au fost fotografiați la New York, cu doar cateva zile inainte de turneul de la US Open 2022 și de testul anti-doping in urma caruia jucatoarea din Romania a primit un rezultat pozitiv. Cei doi au ieșit la plimbare și și-au cumparat foarte multe haine. Sportiva și…

- Problemele par sa se țina scai de Simona Halep. Dupa scandalul dopajului in care a fost implicata in ultima perioada, jucatoarea de tenis originara din Constanța primește o noua lovitura. Dubla campioana de Mare Șlem a fost exclusa din lotul național de tenis, ceea ce inseamna ca pierde toate privilegiile…