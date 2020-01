Stiri pe aceeasi tema

- ​​Simona Halep a declarat, sâmbata, dupa victoria reusita în fata Yuliei Putintseva, în turul al treilea al Australian Open, ca este foarte fericita ca a acces în a doua saptamâna a competitiei. Aceasta a vorbit și despre schimbarea sa de mentalitate, în prezent reușind…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep va juca in optimile de finala cu invingatoarea meciului dintre belgianca Elise Mertens (17 WTA) și americanca Cici Bellis (600 WTA).…

- SIMONA HALEP YULIA PUTINTSEVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT AUSTRALIAN OPEN 2020. SIMONA HALEP si YULIA PUTINTSEVA se vor intalni in al doilea meci al sesiunii de zi pe Rod Laver Arena, imediat dupa partida dintre Anastasia Pavlyuchenkova si Karolina Pliskova, programat la ora 2:00. EUROSPORT transmite,…

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, va juca, sambata, in turul III al turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului, impotriva Yuliei Putintseva (25 de ani), a 38-a jucatoare de tenis a lumii, reprezentanta Kazahstanului. Partida se va juca pe „Rod Laver Arena”, cea mai mare din complexul…

- Finalista în 2018 la Australian Open, Simona Halep o va întâlni în turul trei de la Melbourne pe Yulia Putintseva (38 WTA). Organizatorii australieni au anunțat ora la care va avea loc confruntarea (se va disputa sâmbata, pe Rod Laver Arena). Astfel, meciul Simonei…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe britanica Harriet Dart (23 de ani, 173 WTA), scor 6-2, 6-4, și s-a calificat in turul III de la Australian Open. Acolo au mers toate jucatoarele din top 10. Simona Halep o va infrunta in turul III pe Yulia Putintseva (25 de ani, 38 WTA). Meciul va fi sambata,…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o intalnește sambata pe kzaha Yulia Putintseva, 38 WTA, in turul 3 (șaisprezecimi) la Australian Open. Este primul duel intre cele doua jucatoare.Halep (28 ani), care a pierdut in optimi la editia de anul trecut la Melbourne si a jucat finala in 2018, a trecut in primele…

- Simona Halep (3 WTA) evolueaza, de la aceasta ora, impotriva britanicei Harriet Dart (173 WTA), in turul secund de la Australian Open. Partida a inceput in jurul orei 10:15, pe Rod Laver Arena, din Melbourne, scrie Mediafax. Simona Halep si Harriet Dart nu s-au mai intalnit niciodata in circuitul…