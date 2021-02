Simona Halep, eliminată de Serena Williams la Australian Open 2021 Serena Williams a invins-o pe Simona Halep in sferturile de finala de la Australian Open. Jucatoarea noastra nu a reușit sa o depașeasca pe legenda in activitate a tenisului feminin și a parasit turneul. Williams (39 ani, 11 WTA), care a castigat de sapte ori titlul la Melbourne, s-a impus fara mari probleme, dupa o ora si 21 de minute. Americanca a dominat fizic jocul, reusind sa isi impuna ritmul si sa fie mai buna chiar si in schimburile lungi, in care Halep era considerata favorita. Halep nu a reusit un joc prea bun la serviciu si a gresit in momentele cheie ale partidei.Halep a inceput greoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

