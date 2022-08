Stiri pe aceeasi tema

- US Open este Grand Slamul unde Simona Halep a avut de-a lungul timpului rezultatele cele mai slabe dintre turneele majore, iar regula s-a confirmat și de aceasta data: romanca a fost eliminata in primul tur. Dupa meciul cu Daria Snigur (124 WTA, jucatoare venita din calificari), fosta lidera mondiala…

- Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie 15, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. Pentru Halep este al 24-lea trofeu la simplu in circuit. Romanca va urca pe locul 6 WTA. The post Simona Halep a caștigat turneul de la Toronto…

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

