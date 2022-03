Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a scris un mesaj pe Instagram in care a afirmat ca turneul de la Indian Wells a fost extraordinar. Jucatoarea romana de tenis le-a multumit organizatorilor pentru inca o “experienta minunata”. “A fost un turneu extraordinar. Multumesc @bnpparibasopen pentru inca o experienta minunata“,…

- Simona Halep a scris un mesaj pe Instagram in care afirma ca turneul de la Indian Wells a fost extraordinar si a multumit organizatorilor pentru inca o "experienta minunata", noteazanews.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Daniil Medvedev, numarul 1 mondial in circuitul masculin de tenis, a eliminat steagul rusesc de pe profilul sau de Instagram, dupa ce vedetele din Rusia și Belarus au fost sancționate de Federația Internaționala de Tenis (ITF). Gestul a fost remarcat de utilizatorii rețelelor de socializare, aceștia…

- Un baiețel din Zaporojie in varsta de 11 ani a ajuns, sambata noapte, singur in Slovacia, pentru ca parintii sai au fost nevoiti sa ramana Ucraina. Avea cu el un rucsac, o punga de plastic, un pasaport si un numar de telefon scris pe mana, a anuntat Ministerul de Interne slovac. Copilul a fost preluat…

- Președintele PNL Florin Citu a postat, duminica, un mesaj pe Instagram, in care prezinta solutii pentru a creste salariile pentru toti romanii si da exemplul reducerii CAS de la 25% la 20% – aproximativ 317 lei in plus pentru romanii cu salariul mediu. „Solutii: 1. Reducerea contributiilor – mai multi…

- In cazul in care Meta nu are opțiunea de a transfera, stoca și procesa date de la utilizatorii sai europeni pe servere din SUA, Facebook și Instagram ar putea fi inchise in toata Europa, a avertizat proprietarul giganților rețelelor sociale in raportul sau anual. Problema cheie pentru Meta o reprezinta…

- Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de frantuzoaica Alize Cornet, locul 61 WTA, in optimile de finala ale Australian Open. A fost al noualea meci disputat de Simona Halep anul acesta și primul pe care l-a pierdut. Pentru calificarea…

- Simona Halep și Sorana Cirstea vor juca, luni dimineața, in optimile de finala ale Australian Open. Pe jumatatea inferioara de tablou, unde se afla Simona Halep și Sorana Carstea, tot luni se vor disputa și celelalte doua optimi de finala. Primul meci care ne intereseaza in mod special este cel al Simonei…