- Simona Halep (favorita 7) debuteaza luni la US Open 2022, iar in primul tur o va intalni pe Daria Snigur, jucatoare din Ucraina aflata pe locul 124 in ierarhia mondiala. Meciul este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera Simona Halep „are șanse considerabile” de a caștigat trofeul de Grand Slam de la US Open și pune schimbarea de antrenor, sportiva fiind pregatita acum de Patrick Mouratoglou, drept unul din marile plusuri, potrivit unui interviu acordat GSP.CTP, care se autointituleaza…

- Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) este campioana de la Wimbledon anul acesta. Sportiva din Kazahstan a trecut in ultimul act de Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2, potrivit GSP. Meciul a durat aproximativ doua ore, iar Rybakina și Jabeur au avut nevoie de un set decisiv pentru…

- Cea de a doua semifinala a Grand Slam-ului de la Wimbledon dintre Simona Halep și Elena Rybakina s-a incheiat cu victoria sportivei din Kazahstan, cu 6-3, 6-3, aceasta calificandu-se in finala competiției londoneze. Halep susține ca adversara ei a meritat sa caștige. Fii la curent cu cele…

- Simona Halep (Romania, 18 WTA) a facut un nou meci mare și a invins-o pe Amanda Anisimova (SUA, 25 WTA) cu 6-2, 6-4 in sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la Wimbledon. Primul set a fost la discreția Simonei, care a facut break de doua ori și s-a impus cu 6-2. In a doua ... The post Halep in…

- Simona Halep – Magdalena Frech, in turul 3 la Wimbledon 2022. Fostul lider mondial va juca, pe 2 iulie, in turul 3 al turneului de Grand Slam.Simona a revenit in locul unde caștiga in 2019. Romanca a depașit-o in primul tur pe Karolina Muchova, cu scorul de 6-3, 6-2. In turul al doilea a trecut […]…

- Chiar daca nu a stralucit și nu a jucat cel mai bun meci al ei, Simona Halep și-a demonstrat valoarea inca o data și a obținut o noua victorie frumoasa la Wimbledon. Sportiva noastra a trecut in doua seturi de Kristen Flipkens, scor 7-5, 6-4, dupa ce a revenit in fiecare set. Cu acest succes, Simona…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a invins-o pe Lesia Tsurenko (33 de ani, 116 WTA), scor 6-1, 6-4 și s-a calificat in optimile de finala de la Birmingham. Dubla campioana de Grand Slam o va infrunta in turul urmator pe britanica Harriet Dart (25 de ani, 106 WTA). Meciul dintre Halep și Dart se va juca…