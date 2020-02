Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat fara probleme in finala turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, vineri, dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady cu 6-2, 6-0. In finala, Simona Halep va lupta pentru trofeu cu Elena Rybakina.Halep…

- Simona Halep (2 WTA) va juca sambata finala cu numarul 37 a carierei. In lupta pentru trofeul de la Dubai, fostul lider mondial o va infrunta pe Elena Rybakina (Kazahstan, 19 WTA, 20 de ani). Partida va incepe la ora 17:00 (ora Romaniei) și va fi transmisa LiveText pe HotNews.ro și in direct pe Digisport…

- Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA) a invins-o pe Petra Martic (15 WTA), scor 7-5(5), 7-6(2) și s-a calificat in finala turneului de la Dubai. Finala de la Dubai dintre Simona Halep și Elena Rybakina va avea loc sambata. Ora exacta urmeaza sa fie anunțata de organizatori. Rybakina are un start excelent…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe americanca Jennifer Brady (24 de ani, 52 WTA), scor 6-2, 6-0, și s-a calificat in finala turneului de la Dubai. Adversara ii va fi kazaha Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA). „E cel mai bun meci de cand am inceput turneul. Muncesc din greu, asta e tot ce…

- Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA) a invins-o pe Petra Martic (15 WTA), scor 7-5(5), 7-6(2) și s-a calificat in finala turneului de la Dubai. Simona Halep - Jennifer Brady e liveTEXT AICI! Rybakina are un start excelent de 2020. Jucatoarea din Kazahstan s-a impus la Hobart, a ajuns in ultimul act la…