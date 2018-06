Stiri pe aceeasi tema

- La sedinta foto de la Paris, Simona Halep a purtat o rochie negra, peste genunchi, si pantofi de culoare visinie. Si de data aceasta, Simona Halep a sarutat trofeul "Suzanne-Lenglen", asa cum a facut-o si la festivitatea de premiere de dupa finala cu Sloane Stephens, castigata cu 3-6, 6-4,…

- Simona Halep, din postura de campioana la Roland Garros, a realizat sedinta foto traditionala, dar nu la Turnul Eiffel, asa cum s-a obisnuit pana in 2015. Tinuta in complexul care gazduieste turneul din capitala Frantei, festivitatea de duminica a durat cateva minute.

- Simona Halep a efectuat, duminica, in cadrul complexului de la Roland Garros, sedinta foto oficiala, in calitate de campioana la French Open. Imbracata intr-o rochie neagra, Halep a pozat cu trofeul cucerit, Cupa Suzanne Lenglen. Proud moment: French Open winner Simona Halep poses with her trophy in…

- Imbracata intr-o rochie neagra, Halep a pozat cu trofeul cucerit, Cupa Suzanne Lenglen. In trecut, fotografiile oficiale se faceau la Turnul Eiffel sau in alte locuri celebre ale Parisului, dar in ultima perioada, organizatorii au renuntat la acest obicei. La editia precedenta, campioana Jelena Ostapenko…

- Simona Halep, din postura de campioana la Roland Garros, a realizat sedinta foto traditionala, dar nu la Turnul Eiffel, asa cum s-a obisnuit pana in 2015. Tinuta in complexul care gazduieste turneul din capitala Frantei, festivitatea de duminica a durat cateva minute.

- Simona Halep a facut ședința foto speciala la Roland Garros. Din motive de securitate, shooting-ul campioanei a avut loc in complexul care gazduieste turneul parizian. Nu s-a mai ținut la Turnul Eiffel, destinatia clasica a invingatorilor turneului de la Paris, nici pe Champs-Elysees si nici in Place…

- Liderul WTA a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Simona Halep a declarat ca si-a implinit un vis in capitala Frantei. "Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am…

- Simona Halep a declarat ca si-a implinit un vis in capitala Frantei. "Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de cand am inceput sa joc tenis. Sunt foarte fericita ca s-a intamplat…