- WTA a publicat noul clasament din circuitul feminin, actualizat dupa turneul de la Indian Wells, caștigat de poloneza Iga Swiatek. Eliminata in semifinale, chiar de Swiatek, Simona Halep (30 de ani) revine de azi in top 20 WTA, dupa 6 saptamani petrecute in top 30. Ea este acum pe locul 19 WTA, cu 2.221…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 30 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (24 de ani, 79 WTA), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Lyon. In semifinala, Sorana Cirstea o va intalni pe ucraineanca Dayana Yastremska (140 WTA). Sorana Cirstea, a doua favorita a competiției de…

- Simona Halep a plecat miercuri spre Dubai, acolo unde va participa în urmatoarea perioada la turneul de categorie "WTA 500". Fosta lidera a ierarhiei mondiale a vorbit despre demiterea antrenorilor Adrian Marcu și Daniel Dobre, dar l-a adus în discuție și pe Darren Cahill. Nu…

- Tenismenele romance Simona Halep și Sorana Cirstea au reușit cele mai bune rezultate la Australian Open 2022, atingand faza optimilor de finala. Deși Halep a inregistrat o cadere in clasamentul WTA, Sorana Cirstea a urcat in ierarhie. Deși a avut o evoluție buna la Australian Open, pentru Halep se inregistreaza…

- Australianca Ashleigh Barty, care a castigat in weekend primul turneu de Mare Slem al anului, conduce confortabil in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, relateaza Agerpres. Barty are un avans de peste 2.500 de puncte fata de urmatoarea clasata,…

- Simona Halep, „regina” tenisului romanesc, poate fi detronata de Sorana Cirstea chiar luna viitoare, intrucat Simo are de aparat mult mai multe puncte decat conaționala ei. Sorana Cirstea s-a apropiat la numai 9 locuri de Simona Halep in ierarhia mondiala dupa ce ambele sportive din Romania s-au oprit…

- Sorana Cirstea, dupa eșecul cu Iga Swiatek din aceasta dimineața, a fost intrebata despre posibilitatea de a o intrece pe Simona Halep in clasamentul WTA. Jucatoarea din Targoviște a declarat ca nu are acest obiectiv și ca nu este interesata prea mult de clasamentul WTA. „Este egal cu zero. Nici nu…

- Simona Halep a fost eliminata în optimile de la Australian Open, jucatoarea noastra fiind învinsa dupa un meci epuizant (a avut loc pe o caldura sufocanta pe alocuri) cu Alize Cornet. Simona nu și-a putut apara punctele câștigate anul trecut la Melbourne, iar coborârea din clasamentul…