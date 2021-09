Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost invinsa, duminica, de Elina Svitolina 6-3, 6-3 in turul 4 de la US Open 2021. Romanca urca in clasament dupa parcursul foarte bun la primul grand slam de dupa accidentarea care a ținut-o departe de teren 6 luni. Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, a trebuit sa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (13 WTA) a fost eliminata duminica seara de pe tabloul principal al turneului de tenis de Grand Slam de la Flushing Meadows, fiind invinsa de sportiva ucraineana Elina...

- Simona Halep (29 de ani) va reveni in top 10 dupa US Open 2021! Simona Halep va juca in „optimile” de la US Open cu Elina Svitolina. Partida va avea loc duminica seara, la o ora care va fi anunțata mai tarziu de organizatori. Oficial locul 13 WTA, Simona a invins-o in „16”-imi pe kazaha Elena Rybakina…

- Calificata in optimi de finala la US Open, Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) e din nou inclusa in calculele pentru caștigarea unui turneu major. Simona Halep va juca in turul urmator de la US Open cu Elina Svitolina; Partida va avea loc duminica seara, la o ora ce va fi anunțata ulterior de organizatori.…

- Victorie magistrala reușita vineri seara de Simona Halep in turul al treilea la US Open. Simona Halep (Romania, 13 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (Kazahstan, 20 WTA), scor 7-6(11), 4-6, 6-3 dupa un meci nebun, și s-a calificat in optimi la US Open. Halep a jucat un tenis incantator in multe momente,…

- Așa debut la US Open sa tot fie! Simona Halep a jucat impecabil in meciul cu italianca Giorgi, pe care a invins-o clar, in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (3). A fost un meci extrem de solid al jucatoarei noastre, care și-a demonstrat pofta de joc și, de ce nu, de trofee. Simona a atatat, inca o data, ca…

- ​În clasamentul live al WTA Emma Raducanu a înregistrat un salt uriaș, sportiva cu origini românești aflându-se pe cel mai sus loc ocupat vreodata în cariera. Calificata în optimi la Wimbledon, Raducanu a primit puncte importante. Fara posibilitatea de a-și aparat…

- Fetele noastre au aflat numele adversarelor pe care le vor întâlni în turul întâi de la Wimbledon, în urma tragerii la sorți care a avut loc vineri. Mihaela Buzarnescu va avea parte de un duel de gala cu Venus Williams, în timp ce Ana Bogdan se va confrunta…